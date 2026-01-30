Notte di sirene in Brianza | tra risse incidenti e ubriachi 6 persone in ospedale

Poco prima delle 20 di ieri, una giovane donna di 22 anni è finita in ospedale dopo una lite scoppiata in strada. La ragazza è stata portata in codice rosso, mentre altri coinvolti si sono allontanati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La zona è stata teatro di risse, incidenti e persone ubriache nella notte, con sei persone finite in ospedale. Indagini in corso per chiarire cosa abbia scatenato il violento episodio.

Poco prima delle 20 di ieri, giovedì 29 gennaio, una giovane donna di 22 anni è finita in ospedale a causa di una lite, i cui risvolti sono ancora in fase di accertamento. Il fatto è successo in via Alessandro Volta a Cesano Maderno.Immediato l'intervento dei sanitari del 118, usciti in codice.

