Due minori sono stati fermati alla stazione di Portogruaro mentre portavano tirapugni metallici. La polizia ha sequestrato gli oggetti e li ha segnalati per porto illecito di armi. Non ci sono altre persone coinvolte e le autorità stanno approfondendo l’accaduto. La vicenda si è svolta nel centro di Portogruaro, vicino Venezia.

Due minori sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per porto illecito di armi dopo essere stati trovati in possesso di tirapugni metallici nella stazione ferroviaria di Portogruaro, in provincia di Venezia. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi durante un controllo della Polizia Ferroviaria. I giovani sono stati affidati ai genitori, mentre il procedimento penale è ancora in corso e la loro colpevolezza dovrà essere accertata in sede giudiziaria. Minori armati a Portogruaro Il fermo e la scoperta dei tirapugni metallici La segnalazione all’Autorità Giudiziaria e le conseguenze Minori armati a Portogruaro Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di vigilanza presso la stazione ferroviaria di Portogruaro (Venezia). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Circolavano armati di tirapugni alla stazione di Portogruaro vicino Venezia, due minori nei guai

