Saviano fuga in minicar e inseguimento dei Carabinieri | denunciati tre minorenni

Tre minorenni di 15 e 16 anni sono finiti nei guai dopo aver tentato di scappare in minicar. Quando i Carabinieri hanno cercato di fermarli, i giovani hanno risposto lanciando una chiave contro la pattuglia. Alla fine, sono stati bloccati e affidati ai genitori.

Tre minorenni tra i 15 e i 16 anni sono stati denunciati dopo un inseguimento con i carabinieri nel centro di Saviano, in provincia di Napoli.

Durante il periodo natalizio, i carabinieri hanno effettuato controlli straordinari sul territorio, aumentando la presenza nelle aree di maggiore afflusso.

