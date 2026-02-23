Minorenni producono tirapugni a scuola usando una stampante 3D | l’intervento dei carabinieri nella provincia di Bolzano
Due minorenni sono stati scoperti a realizzare tirapugni in classe utilizzando una stampante 3D, causando preoccupazione tra i docenti e i genitori. I carabinieri hanno intercettato i ragazzi prima che potessero usare le armi, fermando un tentativo di intimidazione. Il fatto si è verificato in una scuola del bolzanese, dove le autorità hanno agito per garantire la sicurezza degli studenti. La vicenda solleva immediatamente alcune domande sulla prevenzione e il controllo.
Secondo Alto Adige, due minorenni producevano armi a scuola con una stampante 3D nel bolzanese. I carabinieri hanno bloccato i ragazzi e fermato un'intimidazione, agendo per la "tutela e rassicurazione". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Minore denunciato per coltelli stampati in 3D portati a scuola. Sequestrata stampante e armi in polimero, interviene il Tribunale per i Minorenni di BolzanoUn minorenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello stampato in 3D durante l’orario scolastico.
Tirapugni fatti con la stampante 3D (a scuola): due studenti nella buferaDue studenti di Bressanone sono finiti sotto inchiesta dopo aver realizzato tirapugni con una stampante 3D in un laboratorio scolastico.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Va a scuola con il tirapugni ma il cane antidroga lo scopre: denunciato studente di 15 anniUn 15enne porta un tirapugni a scuola ma il cane Wally dei Carabinieri lo scopre durante un controllo all'istituto Morvillo Falcone-Bassi di Brindisi ... fanpage.it
Coltelli, mazze e tirapugni: a Roma è boom di sequestri (anche tra i minori)C'è preoccupazione per le armi bianche, soprattutto tra i ragazzi minorenni. A seguito dei recenti gravi episodi di cronaca che hanno visto protagonisti, loro malgrado, giovani coinvolti in ... romatoday.it
Buongiorno, ho due figli da una precedente relazione e un nuovo compagno. Quando faccio l'isee il reddito del nuovo compagno entra certamente nell'isee ordinario ma per quanto riguarda l'isee minorenni non dovrebbe essere escluso visto che non sono fig - facebook.com facebook