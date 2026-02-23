Minorenni producono tirapugni a scuola usando una stampante 3D | l’intervento dei carabinieri nella provincia di Bolzano

Due minorenni sono stati scoperti a realizzare tirapugni in classe utilizzando una stampante 3D, causando preoccupazione tra i docenti e i genitori. I carabinieri hanno intercettato i ragazzi prima che potessero usare le armi, fermando un tentativo di intimidazione. Il fatto si è verificato in una scuola del bolzanese, dove le autorità hanno agito per garantire la sicurezza degli studenti. La vicenda solleva immediatamente alcune domande sulla prevenzione e il controllo.