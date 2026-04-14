Rissa sul lungolago di Bolsena durante l' aperitivo giovane ferito al volto

Lo scorso 20 marzo, verso l'ora dell'aperitivo, si è verificata una rissa nei pressi di un locale sul lungolago di Bolsena. Durante l'evento, un giovane è rimasto ferito al volto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e identificare i soggetti coinvolti. La scena si è svolta davanti a testimoni e sulla strada frequentata da residenti e visitatori.

Una rissa nei pressi di un locale del lungolago di Bolsena ha coinvolto alcuni giovani. È avvenuta lo scorso 20 marzo, ossia quasi un mese fa, intorno all'ora dell'aperitivo. Tutto sarebbe nato da una discussione tra due ragazzi, degenerata fino a trasformarsi in uno scontro fisico. In breve.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Incidente sul lavoro a Palo del Colle: operaio ferito gravemente al volto durante lo scarico di un mezzo Terrore a Borgo Trinità: coppia aggredita, un giovane ferito al voltoUn uomo di origine etiope ha aggredito con estrema violenza una coppia di giovani nel cuore di Parma, colpendo un ragazzo al volto con un oggetto... Temi più discussi: Rissa sul lungolago tra italiani e nordafricani: due giovani in ospedale; Bolsena, rissa sul lungolago: un ferito; Rissa a coltellate e omicidio in provincia di Varese, morto un 30enne; Il lungolago di Porto Ceresio si è rifatto il look: nuova pavimentazione e passerella. Rissa sul lungolago tra italiani e nordafricani: due giovani in ospedaleMANTOVA Calci, pugni e colpi di spranga. Due ventenni sono finiti in ospedale dopo una rissa tra due gruppi gruppi di giovani scoppiata per i soliti ... vocedimantova.it Trani, rissa sul lungomare nella serata di Pasqua: scontro tra giovani di Bari e Andria. Il video diventa viraleLa Pasqua con l’amara sorpresa della rissa. E? quanto accaduto in uno dei locali sul lungomare di Trani, dove nella tarda serata di ieri è scoppiata una rissa tra due gruppi ... quotidianodipuglia.it Enzo Ambrosino ucciso a 30 anni a Induno Olona per un debito di soli 250 euro: due padri, due figli, la rissa in strada e le coltellate - facebook.com facebook Rissa nel tunnel a Genova: due giornate di squalifica e una multa per #Ellertsson e #Berardi x.com