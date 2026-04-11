Omicidio nella notte in provincia di Varese morto un 30enne a Induno Olona | due arresti

Nella notte a Induno Olona, in provincia di Varese, si è verificata una rissa che ha portato a un episodio di violenza fatale. Un uomo di 30 anni, di origine italiana, è stato ferito con un’arma da taglio ed è deceduto successivamente. La polizia ha arrestato due persone coinvolte nell’accaduto. La vicenda ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Una rissa scoppiata in piena notte a Induno Olona (Varese) è degenerata in coltellate in cui ha perso la vita un ragazzo di 30 anni, di origine italiana. Per le gravi ferite riportate è deceduto sul posto. Due uomini sono gravemente feriti e altri due sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cominciano a delinearsi i contorni del grave fatto di sangue accaduto nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona. L'uomo ucciso aveva trent'anni, feriti anche padre e figlio - facebook.com facebook