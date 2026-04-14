Riscuote 50mila euro di buoni fruttiferi ma perde tutto | Sono scaduti Presenta ricorso al Tribunale che le dà torto | ecco perché

Una risparmiatrice di Ferrara ha richiesto il rimborso di 50.000 euro in buoni fruttiferi postali, ma le è stato negato poiché il tribunale ha stabilito che i titoli erano ormai scaduti. La donna aveva presentato ricorso contro questa decisione, ma il giudice ha respinto la sua richiesta ritenendo che i buoni fossero in prescrizione. La vicenda riguarda il mancato rimborso dei titoli dopo la scadenza.

Credeva di aver messo da parte un piccolo tesoretto da 50mila euro. In realtà, una risparmiatrice ferrarese si è vista rifiutare il rimborso dei propri Buoni fruttiferi postali, ritenuti ormai prescritti. La sentenza, firmata dalla giudice Monica Bighetti del Tribunale di Ferrara e riportata dal Corriere della Sera, rappresenta un precedente. Si tratta infatti della prima applicazione in Emilia-Romagna dei recenti orientamenti stabiliti dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 3 marzo 2024. Cosa è successo?. Nel 2021 la donna aveva acquistato cinque buoni fruttiferi postali del valore di 50mila euro, convinta si trattasse di titoli ventennali con scadenza nel 2021 e, quindi, riscattabili entro i successivi dieci anni.🔗 Leggi su Open.online Licenziato per i video su TikTok in cui insulta l’azienda: fa ricorso, ma il tribunale gli dà torto. «Non c’è sfruttamento, stipendio sopra la media»Pensava che TikTok fosse un porto franco, una sorta di luogo virtuale in cui sfogarsi contro i capi e i colleghi senza conseguenza. Buoni postali scaduti dopo anni. La Cassazione nega il risarcimento: ecco perchéUna lunga battaglia per riscuotere i buoni fruttiferi del 2001, persa venticinque anni dopo con una sentenza della Cassazione che ha negato il...