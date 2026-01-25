Il motore dei Data center per lo sviluppo del Sud | ecco il piano del governo

Il governo presenta il piano per il motore dei Data center nel Sud Italia, un'iniziativa strategica volta a rafforzare l'economia digitale 5.0. Questi Data center rappresentano l'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie innovative, contribuendo a creare opportunità di crescita e competitività nella regione. Un intervento che mira a sostenere l'innovazione e a favorire un'economia più moderna e sostenibile.

Sono i motori dell’economia digitale 5.0, l’infrastruttura portante della nuova frontiera dell’intelligenza artificiale. I Data Center, gli “impianti” che ospitano le macchine e le tecnologie necessarie per archiviare, elaborare e distribuire i dati su Internet, sono ormai una leva strategica per la competitività e la sicurezza nazionale. Insomma, una partita decisiva che il governo ha deciso di giocare con un vero e proprio piano di attrazione degli investimenti dall’estero che fa leva soprattutto sul Mezzogiorno. I dati sono impressionanti. Fra il 2023 e il 2025 sono stati spesi in Europa circa 29,5 miliardi di euro per i nuovi data center. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

