Un rappresentante di DOC Pharma ha espresso preoccupazione riguardo alla guerra in Iran e al suo impatto sulla disponibilità di farmaci. Secondo quanto dichiarato, si registra un aumento dei costi di trasporto, che potrebbe portare a un incremento dei prezzi dei farmaci e a possibili rotture di stock. La questione riguarda direttamente la filiera farmaceutica e i suoi costi di approvvigionamento.

“C’è preoccupazione medio-alta per gli effetti della guerra in Iran sulla filiera del farmaco. Stiamo già notando un aumento dei prezzi del trasporto che si tradurrà in un quasi certo aumento dei costi ” per i produttori di farmaci. Parola di Riccardo Zagari a, Ceo di DOC Pharma, uno dei principali operatori italiani nel mercato farmaceutico off-patent. La durata del conflitto in Medio Oriente “avrà un peso: prima la guerra finisce, prima il rischio legato al prezzo del petrolio e dell’energia cesserà. Non dimentichiamo che quella farmaceutica è un’industria energivora”, ricorda Zagaria a LaSalute di LaPresse. Se sui produttori incombe l’aumento dei costi, il pericolo per gli italiani è “la rottura di stock e, dunque, dover affrontare problemi di carenze” di farmaci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Guerra in Iran e farmaci, Zagaria (DOC Pharma): “Preoccupa l’aumento dei costi e il rischio di rotture di stock”

Articoli correlati

Aumento dei costi dell’energia per la guerra in Iran, anche Confagricoltura preoccupataFIRENZE – “L’escalation dei conflitti, sia in Europa sia nel vicino Medio Oriente, unita agli effetti del cambiamento climatico, sta avendo ricadute...

Nuova fase della guerra contro l'Iran. Trump: "L'aumento dei prezzi della benzina non mi preoccupa"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Tutto quello che riguarda Guerra in Iran e farmaci Zagaria DOC...

Temi più discussi: Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz; Hormuz, guerra in Iran e rischio di stagflazione in Europa; Perché la guerra in Iran può essere un problema economico per l’Italia.

L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerraDopo una giornata di raid e esplosioni, alle 20:39 un altro FLASH dell'ANSA chiude la prima giornata di guerra: la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana. Viene chiuso lo Stretto di ... ansa.it

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran ... tg24.sky.it

La seconda settimana di guerra tra Iran e alleati occidentali aumenta le tensioni internazionali e fa salire il prezzo del petrolio. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato l’elezione di Mojtaba Khamenei a nuova Guida suprema dell’Iran, ma ha an - facebook.com facebook

Le Borse rimbalzano dopo le parole di Trump sulla fine della guerra. Giù il prezzo del petrolio x.com