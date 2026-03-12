Processo sulla morte di Maradona rinviato | slitta l’inizio la famiglia chiede fino a 25 anni di carcere

Il processo sulla morte di Maradona è stato rinviato al 14 aprile, anziché il 17 marzo come previsto. La decisione è arrivata dal tribunale di San Isidro. La famiglia dell’ex calciatore ha richiesto una pena fino a 25 anni di carcere. La causa riguarda le circostanze della sua scomparsa e le eventuali responsabilità.