Processo sulla morte di Maradona rinviato | slitta l’inizio la famiglia chiede fino a 25 anni di carcere
Il processo sulla morte di Maradona è stato rinviato al 14 aprile, anziché il 17 marzo come previsto. La decisione è arrivata dal tribunale di San Isidro. La famiglia dell’ex calciatore ha richiesto una pena fino a 25 anni di carcere. La causa riguarda le circostanze della sua scomparsa e le eventuali responsabilità.
Il processo per la morte di Diego Armando Maradona inizierà il 14 aprile e non più il 17 marzo dopo la decisione del tribunale di San Isidro. La famiglia dell’ex campione argentino accusa l’equipe medica di gravi responsabilità e chiederà pene fino a 25 anni di carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
