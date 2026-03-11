Morte Maradona il 14 aprile parte il nuovo processo | sette persone accusate di omicidio

Il 14 aprile inizia un nuovo processo riguardante la morte di Maradona, con sette persone accusate di omicidio. Le udienze settimanali sono state ridotte da tre a due, e si svolgeranno regolarmente secondo il calendario stabilito. La procedura coinvolge diversi imputati, che dovranno rispondere delle accuse legate alla vicenda. Le attività procedurali sono state aggiornate in vista dell'avvio del procedimento.

La giustizia argentina ha deciso di rinviare al 14 aprile l'inizio del nuovo processo contro i sette imputati accusati di omicidio colposo per la morte di Diego Armando Maradona. Sul banco degli imputati lo staff medico che aveva in cura la degenza di Maradona dopo un delicato intervento per rimuovere un ematoma alla testa: il neurochirurgo Leopoldo Luque, la psichiatra Agustina Cosachov, lo psicologo Carlos Diaz, l'infermiere Ricardo Almiron, il suo capo Mariano Perroni, la coordinatrice dell'assicurazione sanitaria Swiss Medical Nancy Forlni e il medico clinico Pedro Di Spagna.

Maradona, slitta l'avvio del nuovo processo sulla morte del campione di calcio
Nuovo processo per la morte di Maradona rinviato al 14 aprile La giustizia argentina ha rinviato al 14 aprile 2025 l'inizio del nuovo processo per la morte di Maradona.

Morte di Maradona, avvio nuovo processo rinviato al 14 aprile
La giustizia argentina ha deciso di rinviare al 14 aprile l'inizio del nuovo processo contro i sette imputati accusati di omicidio per la morte di Diego Armando Maradona.