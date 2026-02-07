Rinnovo Yildiz pronto un super contratto per trattenere il talento turco alla Juventus I dettagli dell’accordo

La Juventus sta preparando un grande colpo per il futuro di Tolga Yildiz. La società ha messo nero su bianco un contratto fino al 2030, garantendo al talento turco uno stipendio da top player. Si tratta di un rinnovo che conferma quanto la Juve creda nelle potenzialità del giovane, che si avvicina a diventare un punto fermo della squadra. La firma ufficiale arriverà a breve, e tutti aspettano di vedere come il giocatore continuerà a crescere con la maglia bianconera.

Rinnovo Yildiz, blindato il numero dieci fino al 2030 con uno stipendio da top player: Comolli mette il sigillo sul futuro del talento turco. Il vero botto di mercato della Juventus esplode a sessione conclusa, confermando la volontà ferrea della società di porre basi solidissime per il ciclo che verrà. Non si tratta di un nuovo acquisto, ma di una mossa strategica che blinda il gioiello più prezioso della corona bianconera: Kenan Yildiz. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il talento turco classe 2005 ha raggiunto un accordo totale per il prolungamento del contratto fino al 2030.

