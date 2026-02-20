Rinnovo McTominay le parti hanno già deciso | ecco quando si troverà l’accordo!

Scott McTominay rinnova con il club, perché le parti hanno raggiunto un accordo definitivo. La decisione arriva dopo settimane di trattative e si concretizzerà con la firma già prevista per la prossima settimana. Il centrocampista scozzese, che ha mostrato grande impegno sul campo, ha scelto di continuare la sua avventura a Napoli, attratto dall’entusiasmo dei tifosi e dall’ambiente caldo del club. I dettagli ufficiali verranno annunciati a breve, mentre i tifosi aspettano con ansia il rinnovo.

Il futuro di Scott McTominay non è mai stato in discussione. Sin dal suo arrivo, il centrocampista scozzese, è rimasto incantato dai tifosi e dall'amore che si respira per il Napoli in città. L'ex Manchester United è diventato ormai parte della famiglia dei partenopei, con le sue parole che spesso hanno infiammato i loro cuori. McTominay sempre più napoletano: accordo entro fine stagione. McTominay è entrato nel cuore di Napoli e dei napoletani. Aurelio De Laurentiis è pronto a premiare quanto fatto sul terreno di gioco e, per questo motivo, si lavora al rinnovo contrattuale. Attualmente in scadenza nel 2028, si va verso il prolungamento fino al 2030, secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo canale YouTube.