Dopo anni di chiusura la Torre Normanna riapre le porte al pubblico con una nuova veste storica e culturale

Dopo anni di silenzio, la Torre Normanna di Cellole apre di nuovo al pubblico. Sabato 7 febbraio 2026, la torre riapre con una mostra d’arte contemporanea che durerà un mese. È la prima volta dopo tanto tempo che la struttura torna a essere visitabile e a mostrare una nuova faccia culturale. La riapertura segna un passo importante per il rilancio di questo storico monumento.

Dopo anni di silenzio e porte chiuse, la Torre Normanna di Cellole riapre al pubblico sabato 7 febbraio 2026, diventando per un mese la sede di una mostra d'arte contemporanea che ne rivela una nuova dimensione culturale. Il monumento storico, situato nel cuore del centro storico della città, torna a essere punto di riferimento per cittadini e turisti, non più solo come simbolo del passato, ma come palcoscenico vivente dell'arte del presente. L'iniziativa, promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Guido Di Leone, punta a riscoprire e valorizzare il patrimonio storico locale, trasformandolo in un luogo di incontro tra memoria e creatività.

