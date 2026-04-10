Kings League rimonta incredibile dei Circus

I Circus sono riusciti a vincere una partita dopo aver perso contro gli Underdogs la settimana scorsa ai Shootout. La partita si è conclusa con una rimonta sorprendente, segnando un risultato importante per la squadra. La sfida si è svolta a Cologno Monzese, il 10 aprile 2026. Questo risultato rappresenta una svolta rispetto alla recente sconfitta, portando i Circus a riprendersi dopo la battuta d'arresto.

Cologno Monzese 10 aprile 2026 – I Circus tornano alla vittoria in modo clamoroso dopo la sconfitta della scorsa settimana ai Shootout contro gli Underdogs. La squadra convenzionata con l' Hellas Verona ha avuto la meglio sui TRM di TheRealMarzaa in una gara in equilibrio fino all'ultima rete nel Matchball dove i Circus hanno rimontato due reti di svantaggio ai gialloneri. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, rimonta incredibile dei Circus Kings League, debutto da favola dei Circus: ko i BigBro di Moscardelli e FlorenziBologna, 3 marzo 2026 – Inizio a sorpresa per la Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Kings League, terza vittoria consecutiva per i CircusMilano, 29 marzo 2026 – I Circus vincono e convincono contro i Gear 7 in piena crisi. LA KINGS LEAGUE è TORNATA!I BIG BRO vs CIRCUS - KINGS LEAGUE Temi più discussi: Giornata 6 dello Split 2 di Kings League Lottomatica.sport Italy; Bayern al limite dell'imbattibile: sotto di due reti all'80', rimonta e batte il Friburgo al 99'; SEGUI IL LIVE - Kings League, tra poco al via la settima giornata. Kings League, rimonta incredibile dei CircusEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net Super Pasquetta con Kings League Lottomatica.sport e concorso Fan of the Kings: Meet the PrinceSettima giornata con un testacoda e un'imperdibile sfida tra Circus e TRM. Prosegue il contest di Lottomatica.sport con ricchi premi in palio: tra questi, un'esperienza da re per assistere alla finale ... corrieredellosport.it Mi-Tomorrow. Ale B. · FC Caesar (Kings League) (feat. Sheffer). Prosegue lo spettacolo della Kings League alla Fonzies Arena di Cologno Monzese Andrea Gussoni per Mi-Tomorrow - facebook.com facebook Kings League sbarca a Cologno Monzese con il Summer Camp: calcio, ritmo e nuove letture di gioco Dal 15 giugno 2026 alla Fonzies Arena il primo campus ufficiale realizzato con Sportland Milano. L’obiettivo non è solo far divertire i ragazzi, ma usar... x.com