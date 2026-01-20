Sorpreso mentre spaccia in casa aveva panetti di hashish e cocaina | arrestato

Nella giornata del 19 gennaio, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un uomo di 30 anni, sorpreso in casa con diverse quantità di hashish e cocaina. L'intervento, effettuato dalla Sezione Operativa, ha portato al fermo dell’individuo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico illecito di droga sul territorio.

Nel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa hanno arrestato un uomo straniero di 30 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato a seguito di un normale servizio di controllo del territorio, che ha permesso ai.

Sorpreso con sei dosi di cocaina in tasca, in casa ne aveva altre trenta: arrestatoUn uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di sei dosi di cocaina in tasca e di ulteriori trenta nelle sue abitazioni.

