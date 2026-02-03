Ismett rafforza la cooperazione internazionale con Malta | visita di una delegazione di 16 esperti

Questa mattina, una delegazione maltese di 16 esperti ha visitato l’Ismett per approfondire le pratiche migliori. Tra loro ci sono sette chirurghi, un anestesista, due nefrologi e due pediatri, accompagnati da funzionari del governo di Malta e dai vertici del Mater Dei Hospital di La Valletta. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra i due centri sanitari e scambiare esperienze. La visita si inserisce in un percorso di cooperazione internazionale che mira a migliorare i servizi e le tecniche mediche.

L'iniziativa si inserisce in una collaborazione attiva da oltre 14 anni, che ha prodotto risultati di eccellenza e ha contribuito a consolidare un modello virtuoso di integrazione sanitaria nel bacino del Mediterraneo La visita si inserisce in una collaborazione attiva da oltre 14 anni, che ha prodotto risultati di eccellenza e ha contribuito a consolidare un modello virtuoso di integrazione sanitaria nel bacino del Mediterraneo. Il confronto ha confermato il ruolo di Ismett come hub di alta specializzazione e trasferimento di competenze, capace di promuovere standard clinici condivisi e reti assistenziali transnazionali.

