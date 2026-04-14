Scalo di Surbo la prospettiva del rilancio passa dal terzo bando in 12 anni

Da lecceprima.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scalo merci di Surbo, chiuso nel 2009, torna al centro dell’attenzione con un terzo bando in 12 anni. Sono stati presentati studi aggiornati e si stanno delineando nuove possibili iniziative per il rilancio della struttura. Nel dibattito sono emerse divergenze tra le diverse forze politiche sulla responsabilità dell’operazione, con alcuni rappresentanti della Lega e il sottosegretario alla Cultura coinvolti nelle discussioni pubbliche.

LECCE – Si torna a parlare del rilancio dello scalo merci di Surbo, chiuso definitivamente nel 2009. Con studi aggiornati e nuove intenzioni e già qualche screzio sulla paternità politica dell’operazione (da una parte la sponda leghista con il sottosegretario alla Cultura Roberto Marti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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