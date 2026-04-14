Scalo di Surbo la prospettiva del rilancio passa dal terzo bando in 12 anni

Lo scalo merci di Surbo, chiuso nel 2009, torna al centro dell’attenzione con un terzo bando in 12 anni. Sono stati presentati studi aggiornati e si stanno delineando nuove possibili iniziative per il rilancio della struttura. Nel dibattito sono emerse divergenze tra le diverse forze politiche sulla responsabilità dell’operazione, con alcuni rappresentanti della Lega e il sottosegretario alla Cultura coinvolti nelle discussioni pubbliche.