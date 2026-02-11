Il Villaggio delle idee | proposte e azioni partecipate per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Celdit
Al via il Villaggio delle idee a Chieti Scalo. Centinaia di residenti e associazioni si sono riuniti per proporre interventi e iniziative volte a migliorare il quartiere Celdit. Sono partite le prime azioni concrete, con incontri e laboratori aperti a tutti, per coinvolgere i cittadini e trovare soluzioni condivise.
Al via il Villaggio delle idee, fucina di proposte e azioni partecipate per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Celdit a Chieti Scalo. Venerdì 13 febbraio (ore 17) alla biblioteca Bonincontro è in programma un incontro pubblico di restituzione e confronto dei risultati del percorso.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Villaggio Delle idee
Un piano per la rigenerazione urbana e sociale delle periferie: San Pio tra le aree individuate in Puglia
Un nuovo progetto punta a riqualificare il quartiere di San Pio a Bari.
San Pio tra le aree prioritarie della Puglia per il piano di rigenerazione urbana e sociale del Comune
#San-Pio-Aree- Prioritarie || Mercoledì 4 febbraio 2026, a Bari, si è presentata la mappa delle aree critiche della Puglia per interventi di rigenerazione urbana e sociale.
Ultime notizie su Villaggio Delle idee
Argomenti discussi: La fiamma e la tregua: un messaggio (da noi) al mondo; Vlkolínec, il villaggio UNESCO che vuole rinunciare al titolo: il caso overtourism fa discutere; Ostello e granaio delle idee a Campsirago: al via i lavori; XIII Scuola sociopolitica e imprenditoriale della Diocesi di Nola, bando di idee per i giovani.
Conto alla rovescia. Si apre con PAL100! il Villaggio delle idee arte e cultura sul mareLa passeggiata Morin si è preparata in grande stile al conto alla rovescia che scandisce il cammino verso il grande evento di domenica 3 agosto. Il villaggio lungo mare si è aperto per ospitare PAL100 ... lanazione.it
Il villaggio olimpico di Cortina 2026, gli spazi dove dormono gli atleti e le atleteNon ci sarà un unico luogo dove gli atleti e le atlete soggiorneranno tutti insieme, ma quattro diverse aree adibite all’ospitalità ... dilei.it
Venerdì 13 febbraio 2026 17.00 – 19.00 Biblioteca "Marilia Bonincontro" Piazza San Pio X 59, Chieti Scalo IL VILLAGGIO DELLE IDEE Partecipazione, rigenerazione urbana e cittadinanza attiva IL PROBLEMA Il quartiere CELDIT, tra il Campus u - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.