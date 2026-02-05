La polizia blocca tifoso trovato con materiale pirotecnico

La polizia ha fermato un tifoso di 30 anni durante la partita tra Puteolana e Pomigliano d'Arco allo stadio “Pinto” di Caserta. L’uomo è stato denunciato perché aveva con sé materiale pirotecnico. La partita, valida come finale di Coppa Italia Dilettanti, si è svolta ieri, e il tifoso è stato trovato in possesso di fuochi d’artificio senza autorizzazione.

Un tifoso 30enne è stato denunciato perché trovato in possesso di materiale pirotecnico in occasione della sfida di calcio in programma ieri (4 febbraio) allo stadio "Pinto" di Caserta che metteva di fronte Puteolana e Pomigliano d'Arco e valida come finale di Coppa Italia Dilettanti della.

