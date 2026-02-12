Materiale pirotecnico allo stadio | denunciato

Un uomo è stato denunciato questa mattina allo stadio. Stava per entrare a vedere la partita quando gli hanno trovato addosso materiale pirotecnico. La polizia lo ha fermato e gli ha sequestrato gli oggetti, quindi ora rischia una denuncia penale. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio dimostra come siano ancora frequenti controlli stringenti in occasione di eventi sportivi.

Stava per accedere allo stadio per assistere a una partita ma è stato trovato in possesso di materiale pirotecnico e per lui è scattata la denuncia. E' accaduto in occasione del derby tra Nocelleto e Carinola, valido per il campionato regionale di Prima categoria svoltosi il mese scorso allo stadio comunale "G. Pezzulo" di Carinola. A finire nei guai un 22enne, sottoposto ai controlli preliminare all'accesso all'impianto sportivo nell'ambito dei servizi di ordine pubblico volti a garantire lo svolgimento delle manifestazioni sportive in condizioni di sicurezza svolti dalla polizia di Stato di Caserta.

