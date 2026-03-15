La denuncia di Odoardi Rifiuti zero Abruzzo | Discarica presente da mesi sulla ciclabile del lungofiume sud

Un residente ha segnalato la presenza di una discarica sulla pista ciclabile del lungofiume sud di Pescara, tra il ponte della libertà e via Stradonetto. La denuncia è stata fatta da un rappresentante dell’associazione Rifiuti zero Abruzzo, che ha evidenziato come i rifiuti siano presenti da diversi mesi. La discarica si trova lungo una delle principali vie ciclabili della città.

Giancarlo Odoardi di Rifiuto zero Abruzzo denuncia la presenza di rifiuti abbandonati da mesi sulla pista ciclabile in zona lungofiume sud La presenza di questo materiale era stata già segnalata alle autorità competenti. Il 7 gennaio 2026, nel corso di un controllo sullo stato della ciclabile, avevo segnalato all’Amministrazione comunale e all’Azienda di igiene urbana il grave stato di ammaloramento di alcuni tratti della pista e, in particolare, due criticità: un probabile trabocco fognario che interessava circa cinquanta metri della ciclabile e la presenza di un involucro che, per tipologia e modalità di confezionamento, sembrava poter contenere materiale incapsulato in amianto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Articoli correlati Maxi discarica di rifiuti nei boschi. Scattano la denuncia e i sigilliI carabinieri forestali di Varese Ligure coadiuvati dai militari del Nipaaf della Spezia hanno denunciato un uomo responsabile di un plurimo... Leggi anche: "Rifiuti non raccolti da 4 mesi nella zona industriale di Salerno": la denuncia di un'impiegata