Nella serata di ieri, nel centro di Pescara, una lite fuori da un ristorante è culminata in un accoltellamento, ferendo uno dei titolari del locale. Sono intervenuti il 118 e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per identificare e catturare l’aggressore. L’incidente ha creato tensione nella zona, con le autorità impegnate a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Pescara - Accoltellamento in serata nel centro di Pescara, ferito uno dei titolari del locale: intervento del 118 e indagini della polizia già a un punto fermo Momenti di tensione nella serata di ieri nel centro di Pescara, dove una lite scoppiata davanti a un ristorante è degenerata in un accoltellamento. L’episodio si è verificato nell’area esterna del locale, al termine di una discussione che, secondo le prime informazioni, sarebbe nata per futili motivi. Ad avere la peggio è stato uno dei titolari del ristorante, rimasto ferito durante l’aggressione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento dell’uomo in ospedale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Lite fuori dal ristorante finisce nel sangue: titolare ferito, caccia all’aggressore

Approfondimenti su lite fuori

Nella zona di Porta Maggiore, si è verificata una lite che è degenerata in un violento pestaggio, lasciando una persona ferita.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su lite fuori

Argomenti discussi: Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: Mi ha tirato tre pugni; Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: 'Mi ha tirato tre pugni'; Non sgridate così vostro figlio, lite al ristorante finisce con un pestaggio; Pescara. Ristoratore accoltellato nel suo locale.

Lite fuori dal ristorante finisce nel sangue: titolare ferito, caccia all’aggressoreCronaca Pescara - 26/01/2026 15:49 - Accoltellamento in serata nel centro di Pescara, ferito uno dei titolari del locale: intervento del 118 e indagini della polizia già a un ... abruzzo24ore.tv

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: Mi ha tirato tre pugniIl trapper sarebbe intervenuto per evitare che venisse fotografato il volto della figlia neonata. I due coinvolti hanno fornito alla polizia versioni discordanti ... milanotoday.it

Salvini avverte Vannacci: «Fuori dalla Lega il nulla». Su Robinson è lite con Tajani x.com

Rissa fuori dalla discoteca: accoltellati due ragazzi, caccia all’aggressore La lite tra un gruppo di persone finisce nel sangue: entrambi i giovani ricoverati in codice rosso - facebook.com facebook