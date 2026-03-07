L’accoglienza che non funziona La ‘rivolta‘ di Sant’Anna contro gli ospiti del centro notturno
Un gruppo di cittadini di Sant’Anna ha protestato contro l’accoglienza nel centro notturno della zona, sostenendo che le misure attuate non funzionano e che la situazione peggiora dalle sette di sera. La protesta si è trasformata in una rivolta, con manifestanti che chiedono interventi immediati. La denuncia è stata presentata pubblicamente, evidenziando la necessità di un cambiamento nelle modalità di gestione dell’accoglienza.
"Così non va: serve cambiare perché la zona dalle 7 la sera è da coprifuoco": la denuncia arriva da alcuni residenti e commercianti di viale Puccini all’altezza della Stazione di Posta, un progetto pubblico, che fa parte della rete di locali dove durante i mesi invernali vengono ospitate persone senza dimora all’interno del progetto Piano Freddo che coinvolge il Comune di Lucca e tutti gli altri della Piana da dicembre a marzo. La struttura è gestita dalla Misericordia, ma, secondo chi vive e lavora da queste parti, la situazione è ormai insostenibile. Se il primo anno, tutto sommato l’esperimento ha funzionato, dal dicembre scorso i problemi non si contano più. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Due ore di coda al Cup del Sant’Anna, la replica: “Visite di controllo prenotabili anche ai punti di accoglienza”Dopo la segnalazione arrivata a QuiComo sulla lunga attesa al Cup dell’ospedale Sant’Anna per prenotare una visita di controllo, Asst Lariana...
Verissimo, tra gli ospiti del weekend Anna Valle, Gabriel Garko e Anna SafroncikVerissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 24 e 25 gennaio ci sono Anna Valle, Rettore, Alessandra Martines, Gabriel Garko, Anna Safroncik,...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'accoglienza che non funziona La....
Temi più discussi: L’accoglienza che non funziona. La ‘rivolta‘ di Sant’Anna contro gli ospiti del centro notturno; GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: A CONA UNA PANCHINA ROSSA E UN NUOVO ALBERO NEL GIARDINO DEI DONATORI; Visita pastorale a Castelfidardo: incontro con i 140 alunni dell’Istituto Sant’Anna; Chiude il Sant’Anna 1907: Como perde uno dei suoi ristoranti storici dopo oltre un secolo.
L’accoglienza che non funziona. La ‘rivolta‘ di Sant’Anna contro gli ospiti del centro notturnoResidenti e commercianti segnalano numerosi problemi di convivenza con gli ospiti della struttura gestita dalla Misericordia: si va da problemi di ordine pubblico e degrado a molestie verso le ragazze ... lanazione.it
Senzatetto a Busto Arsizio: tra rifugi improvvisati e progetti di inclusione, la strada per una soluzione è ancora lungaIniziati i lavori per l'accoglienza alla Stazione di Posta: sarà pronta entro la fine del 2026. Le associazioni sottolineano però che i tempi sono lunghi rispetto all’urgenza attuale ... varesenews.it
Acqua Sant'Anna, nuovi vertici: Fabrizio #Bertone presidente, Cheri ad - La Stampa @AcquaSantAnna x.com
Addio ad Angelina Bacci, superstite della strage di Sant'Anna di Stazzema. #pernondimenticaremai #maipiusantanne #comunedistazzema - facebook.com facebook