Un gruppo di cittadini di Sant’Anna ha protestato contro l’accoglienza nel centro notturno della zona, sostenendo che le misure attuate non funzionano e che la situazione peggiora dalle sette di sera. La protesta si è trasformata in una rivolta, con manifestanti che chiedono interventi immediati. La denuncia è stata presentata pubblicamente, evidenziando la necessità di un cambiamento nelle modalità di gestione dell’accoglienza.

"Così non va: serve cambiare perché la zona dalle 7 la sera è da coprifuoco": la denuncia arriva da alcuni residenti e commercianti di viale Puccini all’altezza della Stazione di Posta, un progetto pubblico, che fa parte della rete di locali dove durante i mesi invernali vengono ospitate persone senza dimora all’interno del progetto Piano Freddo che coinvolge il Comune di Lucca e tutti gli altri della Piana da dicembre a marzo. La struttura è gestita dalla Misericordia, ma, secondo chi vive e lavora da queste parti, la situazione è ormai insostenibile. Se il primo anno, tutto sommato l’esperimento ha funzionato, dal dicembre scorso i problemi non si contano più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’accoglienza che non funziona. La ‘rivolta‘ di Sant’Anna contro gli ospiti del centro notturno

Due ore di coda al Cup del Sant’Anna, la replica: “Visite di controllo prenotabili anche ai punti di accoglienza”Dopo la segnalazione arrivata a QuiComo sulla lunga attesa al Cup dell’ospedale Sant’Anna per prenotare una visita di controllo, Asst Lariana...

Verissimo, tra gli ospiti del weekend Anna Valle, Gabriel Garko e Anna SafroncikVerissimo, tra gli ospiti di Silvia Toffanin del 24 e 25 gennaio ci sono Anna Valle, Rettore, Alessandra Martines, Gabriel Garko, Anna Safroncik,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'accoglienza che non funziona La....

Temi più discussi: L’accoglienza che non funziona. La ‘rivolta‘ di Sant’Anna contro gli ospiti del centro notturno; GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA: A CONA UNA PANCHINA ROSSA E UN NUOVO ALBERO NEL GIARDINO DEI DONATORI; Visita pastorale a Castelfidardo: incontro con i 140 alunni dell’Istituto Sant’Anna; Chiude il Sant’Anna 1907: Como perde uno dei suoi ristoranti storici dopo oltre un secolo.

L’accoglienza che non funziona. La ‘rivolta‘ di Sant’Anna contro gli ospiti del centro notturnoResidenti e commercianti segnalano numerosi problemi di convivenza con gli ospiti della struttura gestita dalla Misericordia: si va da problemi di ordine pubblico e degrado a molestie verso le ragazze ... lanazione.it

Senzatetto a Busto Arsizio: tra rifugi improvvisati e progetti di inclusione, la strada per una soluzione è ancora lungaIniziati i lavori per l'accoglienza alla Stazione di Posta: sarà pronta entro la fine del 2026. Le associazioni sottolineano però che i tempi sono lunghi rispetto all’urgenza attuale ... varesenews.it

Acqua Sant'Anna, nuovi vertici: Fabrizio #Bertone presidente, Cheri ad - La Stampa @AcquaSantAnna x.com

Addio ad Angelina Bacci, superstite della strage di Sant'Anna di Stazzema. #pernondimenticaremai #maipiusantanne #comunedistazzema - facebook.com facebook