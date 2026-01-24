A Pistoia, i residenti di via dello Spartitoio hanno avviato una petizione per segnalare le difficoltà di collegamento ciclopedonale nel secondo tratto della strada. La richiesta, firmata da numerosi cittadini, sarà depositata presso il consiglio comunale per sollecitare interventi volti a migliorare l'accessibilità e la connessione con il centro città.

PISTOIA Una petizione articolata, firmata da decine di residenti, sarà depositata al consiglio comunale di Pistoia per chiedere alla giunta un intervento urgente sul collegamento ciclopedonale del secondo tratto di via Spartitoio con la città. Un tema che da più di un anno crea tensione e disagi, legati alla chiusura prima e alla demolizione poi della passerella pedonale che costituiva l’unico collegamento sicuro per chi si muove a piedi o in bicicletta. I cittadini ricostruiscono passo dopo passo la situazione: la Statale 716 – il raccordo di Pistoia – ha portato sviluppo economico, ma ha anche generato una sorta di ’frattura’ fisica e sociale fra la comunità residente nel secondo tratto di via Spartitoio e il resto della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caos in via dello Spartitoio. Petizione dei residenti: "Centro città irraggiungibile"

Leggi anche: “Rottura delle sospensioni delle auto e rischi per l’incolumità dei residenti”. In arrivo la petizione

Via Marconi in tilt. La rabbia dei residenti: "Lunghe code e traffico. È una zona nel caos"Via Marconi si trova in difficoltà a causa dei lavori per la linea Rossa del tram, che hanno spostato il cantiere sull’altro lato dell’incrocio tra via Ugo Bassi e San Felice.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Caos in via dello Spartitoio. Petizione dei residenti: Centro città irraggiungibile; Furgone contro bus Actv e addosso a un'auto, caos sul ponte della Libertà; Inaugurazione nuovo supermercato a Quarto: Caos traffico in uno snodo già critico; Via Marconi in tilt. La rabbia dei residenti: Lunghe code e traffico. È una zona nel caos.

Caos in via dello Spartitoio. Petizione dei residenti: Centro città irraggiungibileLa raccolta firme chiede un intervento urgente sul collegamento ciclopedonale del secondo tratto della strada. Tutto nasce con la demolizione della passerella . lanazione.it