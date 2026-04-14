Ricostruzioni | il Governo sblocca 4 miliardi per i territori colpiti

Il governo ha approvato il primo riparto triennale 2027-2029 del Fondo per le ricostruzioni, destinando oltre quattro miliardi di euro ai territori colpiti da calamità naturali. La somma è destinata a finanziare interventi di ricostruzione e ripristino delle zone danneggiate. La decisione riguarda specificamente il riparto delle risorse e l’utilizzo delle somme per sostenere le operazioni di ricostruzione nei territori interessati.

Il governo ha stanziato una cifra superiore ai quattro miliardi di euro per garantire il sostegno alle ricostruzioni dopo le calamità naturali, attraverso l’approvazione del primo riparto triennale 2027-2029 delle risorse destinate al Fondo per le ricostruzioni. La decisione, comunicata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Musumeci, prevede un investimento iniziale di 1,5 miliardi di euro per il primo anno, seguito da 1,3 miliardi di euro per ciascuno dei due anni successivi del triennio. La pianificazione strategica del Dipartimento Casa Italia. L’individuazione delle somme necessarie è stata il risultato di un.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricostruzioni: il Governo sblocca 4 miliardi per i territori colpiti Dal governo oltre 4 miliardi per finanziare le ricostruzioni post calamità, fondi anche per il dissesto dei Comuni di Chieti e BucchianicoOltre quattro miliardi di euro dal governo Meloni per finanziare le ricostruzioni post calamità, un fondo che riguarda anche Comuni di Chieti e... Efficientismo record, il governo sblocca oltre il 99% delle risorse stanziate: disponibili 404 miliardi di euroDa Palazzo Chigi sbloccato oltre il 99% delle risorse stanziate dal governo e record di auto-applicatività delle norme da inizio legislatura.