Efficientismo record il governo sblocca oltre il 99% delle risorse stanziate | disponibili 404 miliardi di euro

Il governo ha sbloccato oltre il 99% delle risorse stanziate, pari a circa 404 miliardi di euro. Da Palazzo Chigi si comunica che sono stati resi disponibili quasi tutti i fondi previsti e che le norme approvate hanno registrato il tasso di auto-applicatività più alto dall'inizio della legislatura. Questa operazione rappresenta un incremento rispetto alle precedenti fasi di attuazione delle misure finanziarie.

Da Palazzo Chigi sbloccato oltre il 99% delle risorse stanziate dal governo e record di auto-applicatività delle norme da inizio legislatura. È la fotografia scattata dalla quattordicesima Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi pubblicata sul sito dell’esecutivo. Alla data del 31 marzo 2026, risulta disponibile il 99% delle risorse stanziate dal governo Meloni per gli anni 2022-2026, per un totale di 394,4 miliardi di euro. A queste – si legge nel report – si aggiungono ulteriori 9,6 miliardi sbloccati mediante l’adozione di provvedimenti della scorsa legislatura. Nel complesso, l’esecutivo ha reso utilizzabili circa 404 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Efficientismo record, il governo sblocca oltre il 99% delle risorse stanziate: disponibili 404 miliardi di euro Governo Meloni da record nel 2025: oltre mille decreti e il 99,7% di risorse sbloccate subito. I “numeri” di FazzolariIl Governo Meloni chiude il 2025 con risultati importanti nell’attuazione delle proprie politiche. Contrasto alla povertà, Verona approva il programma 2026: stanziate risorse per oltre 531 mila euroNel 2026 il Comune di Verona, insieme all’intero Ambito Territoriale Sociale VEN_20, metterà in campo un nuovo programma di interventi per il... Argomenti più discussi: Brava Meloni nel Golfo: l'ex ministro Pd gela sinistra e campo largo. Le critiche non hanno senso; M5s, Casaleggio jr stronca Conte: Perfetto alla guida del Pd. Il Campo largo? È sempre più stretto; Nel giallo di Sarah Ferguson, sparita dai radar da 3 mesi, spunta tra cellulari e paranoie una fuga segreta in Toscana; I nuovi fari delle auto disturbano la vista: tanti guidatori hanno difficoltà a causa delle nuove tecnologie.