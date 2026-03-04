Davide Astori il ricordo a 8 anni dalla sua scomparsa

Otto anni dopo la scomparsa di Davide Astori, si ricorda il calciatore nato in un piccolo paese della provincia di Bergamo, che ha realizzato il sogno di giocare a calcio. La sua carriera è stata segnata da trasferimenti e partite in diverse squadre italiane, fino alla sua prematura morte. La sua figura rimane impressa nella memoria di tifosi e colleghi.

La storia di Davide Astori è quella di un ragazzo partito da un piccolo paese della provincia di Bergamo con un sogno semplice ma grande: diventare calciatore. Con impegno, sacrificio e tanta determinazione, passo dopo passo, è riuscito a costruirsi una carriera solida fino ad arrivare ai palcoscenici più importanti del calcio italiano. Dall'esordio in Serie A con il Cagliari alla Champions League giocata con la Roma, fino ad arrivare ad indossare la fascia da capitano della Fiorentina.