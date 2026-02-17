A Palazzo Esposizioni un mese di cinema con Fritz Lang | retrospettiva a 50 anni dalla scomparsa

Dal 26 febbraio al 29 marzo, Palazzo Esposizioni Roma rende omaggio a uno dei più grandi maestri della storia del cinema con FRITZ LANG 50, una retrospettiva dedicata al celebre regista nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa. Per un mese, la Sala Cinema del Palazzo ospita un ricco programma di proiezioni che ripercorre l’opera di Fritz Lang, autore visionario capace di influenzare in modo profondo il cinema moderno, dal noir al thriller, dalla fantascienza al cinema espressionista. Il percorso prende avvio con il restauro di Metropolis, capolavoro assoluto del cinema muto e grande classico distopico ambientato proprio nel 2026, un futuro immaginato da Lang quasi cento anni fa e oggi sorprendentemente attuale.🔗 Leggi su Funweek.it

A 50 anni dalla scomparsa di Agatha Christie, ricordiamo la scrittrice che ha rivoluzionato il genere giallo e il mystery.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Presentazione del libro Dimmi il tuo colore di Silvana Baroni; Provincia Novecento allo specchio: gran finale con Tomaso Montanari e Flavio Fergonzi al palazzo delle Esposizioni; Al via a Roma la grande mostra su Bernini e i Barberini; A Palazzo Barberini una mostra su Bernini e il suo Papa: con marmi, dipinti, oggetti, codici e documenti.

Lavori a Palazzo delle Esposizioni: agevolazioni per la sosta dei residentiIn relazione al cantiere per i lavori alle reti elettriche interrate e di tinteggiatura delle pareti esterne del Palazzo delle Esposizioni, è stata assunta la decisione di adottare una misura per veni ... ravennawebtv.it

Rinnovo interno a Palazzo Esposizioni. Un giorno di disagiUn nuovo bancone per l’accoglienza. Le operazione di posa saranno la ragione per la quale mercoledì sarà spostato l’ingresso a Palazzo Esposizioni, sede di una parte degli uffici comunali e al quale ... ilgiorno.it

«Noi non vediamo la realtà ma ciò che la luce ci rende di essa.» (Marco Tirelli) Palazzo Esposizioni Roma ospita dal 17 marzo la grande mostra di Marco Tirelli “Anni luce”. Ideato come un’unica installazione, il percorso espositivo trasformerà le sale del Palaz - facebook.com facebook