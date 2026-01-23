Allarme listeria ritirato salame nostrano con aglio

È stato annunciato il ritiro di un lotto di salame nostrano con aglio venduto presso i supermercati Pam, a causa del rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. La decisione si è resa necessaria per tutelare la sicurezza dei consumatori e prevenire eventuali rischi per la salute. Si invita a verificare la presenza del prodotto in casa e a seguire le istruzioni delle autorità competenti.

È stato disposto il richiamo di un lotto di salame nostrano con aglio dai supermercati Pam. Il motivo? Possibile presenza del batterio Listeria monocytogenes. Un caso tutt’altro che isolato, considerando il gran numero di operazioni di questo genere nel mondo della distribuzione alimentare in Italia. Per quanto si parli di rischio potenziale, non è ovviamente possibile correre alcun rischio. Ciò vuol dire che dagli scaffali sono stati rimossi i prodotti e che nessuno dovrebbe consumarli, nonostante l’eventuale acquisto effettuato. Di seguito riportiamo la procedura da seguire. Il batterio della Listeria è responsabile della listeriosi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Allarme listeria, ritirato salame nostrano con aglio Leggi anche: Salame ritirato dal commercio: “Rischio serio” Leggi anche: Salame richiamato dai supermercati per rischio microbiologico: il lotto ritirato Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Allarme listeria, ritirato salame nostrano con aglioAnnuncio di Pam per un richiamo di un lotto con rischio microbiologico: ecco cosa fare in caso d’acquisto o consumo ... dilei.it Richiamo di salame dai supermercati Pam per presenza di Listeria, segnalato il lotto rischioso per la saluteSalame nostrano con aglio richiamato dai supermercati Pam per Listeria: qual è il lotto, quali sono i rischi e cosa fare in caso di acquisto e/o consumo ... virgilio.it RICHIAMO PRECAUZIONALE PER PRODOTTI A BASE DI CARNE: RISCHIO LISTERIA Il Ministero della Salute ha diffuso un richiamo precauzionale per tre prodotti a base di carne a causa di una possibile contaminazione da Listeria monocytogenes. I prodo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.