Come l' uomo modella l' ambiente lo studio Unipi su 2000 anni di storia e clima

Uno studio dell'Università di Pisa analizza 2000 anni di storia e clima, evidenziando come le azioni dell'uomo abbiano influenzato maggiormente i cambiamenti ambientali rispetto alle variazioni climatiche. I ricercatori sottolineano l'importanza di comprendere questa relazione per promuovere pratiche sostenibili e preservare il patrimonio naturale. La ricerca fornisce un quadro approfondito delle interazioni tra attività umane e ambiente nel corso dei secoli.

Pisa, 21 gennaio 2025 - Le attività umane incidono più del clima nel determinare i cambiamenti ambientali. E' questa la conclusione a cui arriva uno studio internazionale dell'Università di Pisa sulle grandi trasformazioni del paesaggio della Toscana settentrionale negli ultimi duemila anni. La ricerca, pubblicata sulla rivista Anthropocene, ha ricostruito in modo dettagliato l'evoluzione ambientale del lago di Sibolla, una zona protetta nei pressi di Altopascio, a est di Lucca, attraverso l'analisi integrata di sedimenti lacustri, pollini fossili, fonti storiche e ricostruzioni climatiche. "Riteniamo che il caso di Lucca non rappresenti un'eccezione e sosteniamo che, man mano che si accumuleranno studi di caso in cui archivi storici dettagliati siano integrati con dati paleoecologici a risoluzione adeguata, emergerà con maggiore evidenza come le pressioni antropiche tendano a prevalere su quelle climatiche nel determinare il cambiamento ambientale", dice il professore Giovanni Zanchetta del dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa autore dello studio.

