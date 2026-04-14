Ricerca ecco come le cellule della leucemia restano silenti per anni

Una nuova ricerca spiega come alcune cellule pre-leucemiche possano rimanere inattive nel midollo osseo per molti anni. L’alterazione genetica che le riguarda si verifica già durante la vita fetale, consentendo loro di sfuggire ai normali controlli dell’organismo. Queste cellule silenti, che restano inattive per un lungo periodo, rappresentano un rischio per lo sviluppo di leucemia infantile.

Un’alterazione genetica che avviene gia’ durante la vita fetale permette ad alcune cellule pre-leucemiche di restare ‘silenti’ e sopravvivere per anni nel midollo osseo, sfuggendo ai normali meccanismi di controllo dell’organismo e aumentando il rischio di sviluppare leucemia infantile. E’ quanto emerge da uno studio guidato da Denise Acunzo, Mayla Bertagna, Chiara Palmi e Giovanni Cazzaniga della Fondazione Tettamanti e dell’Universita’ di Milano-Bicocca, pubblicato sulla rivista Cell Death Discovery. La ricerca si inserisce nel filone di studi sulla cosiddetta pre-leucemia, ossia la fase di latenza che intercorre tra i primi eventi molecolari e la comparsa clinica della malattia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leucemia infantile, ecco come cellule sopravvivono per anniAGI - Una fusione anomala tra due geni, che non è presente nei genitori ma può avvenire durante lo sviluppo fetale, è all'origine di un'alterazione...

Leggi anche: Perché le cellule tumorali della leucemia "dormono" per anni prima di svegliarsi: la scoperta tutta brianzola

Le nuova frontiere nella leucemia mieloide cronica

Sla, necessario aumentare le risorse per la ricerca e intervenire per garantire cure e assistenza pubblica superando le disparità territoriali - Franco Mirabelli x.com

La ditta Vip Casa, per la filiale di Vignola, è alla ricerca di una collaborazione in formula di scambio - facebook.com facebook