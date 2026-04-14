Ricerca ecco come le cellule della leucemia restano silenti per anni

Da ildenaro.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ricerca spiega come alcune cellule pre-leucemiche possano rimanere inattive nel midollo osseo per molti anni. L’alterazione genetica che le riguarda si verifica già durante la vita fetale, consentendo loro di sfuggire ai normali controlli dell’organismo. Queste cellule silenti, che restano inattive per un lungo periodo, rappresentano un rischio per lo sviluppo di leucemia infantile.

Un’alterazione genetica che avviene  gia’ durante la vita fetale  permette ad  alcune cellule pre-leucemiche di restare ‘silenti’ e sopravvivere per anni  nel midollo osseo, sfuggendo ai normali meccanismi di controllo dell’organismo e aumentando il rischio di sviluppare  leucemia infantile.  E’ quanto emerge da uno studio guidato da  Denise Acunzo, Mayla Bertagna, Chiara Palmi e Giovanni Cazzaniga  della Fondazione Tettamanti e dell’Universita’ di Milano-Bicocca, pubblicato sulla rivista  Cell Death Discovery.  La ricerca si inserisce nel filone di studi sulla cosiddetta pre-leucemia, ossia la fase di latenza che intercorre tra i primi eventi molecolari e la comparsa clinica della malattia.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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