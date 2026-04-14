Leucemia infantile ecco come cellule sopravvivono per anni

Una fusione anomala tra due geni, che non si riscontra nei genitori ma può verificarsi durante lo sviluppo fetale, è alla base di un’alterazione genetica che impedisce la crescita di cellule potenzialmente tumorali. Questa scoperta riguarda la leucemia infantile e potrebbe contribuire a capire meglio come alcune cellule malate riescano a sopravvivere per anni nel corpo dei bambini. Lo studio ha analizzato questa particolare alterazione genetica in relazione alla progressione della malattia.

AGI - Una fusione anomala tra due geni, che non è presente nei genitori ma può avvenire durante lo sviluppo fetale, è all'origine di un'alterazione genetica che blocca la crescita di cellule potenzialmente tumorali. Tale blocco rende al contempo tali cellule più resistenti al normale ricambio e rinnovamento dei precursori dei linfociti, creando di fatto una lunga fase pre-leucemica silente. È quanto emerge dai risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Cell Death Discovery, di uno studio condotto da un gruppo di ricercatori di Fondazione Tettamanti e Università di Milano-Bicocca, con la collaborazione dell'Università di Padova.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Leucemia infantile, ecco come cellule sopravvivono per anni Leggi anche: Tumore: ecco perché più pazienti sopravvivono. Il report Iqvia Cellule “zombie” in laboratorio, la scienza riesce a riportare in vita cellule morte(Adnkronos) – La biologia sintetica segna un punto di svolta nel campo dell'ingegneria genetica grazie alla capacità di ripristinare le funzioni...