Perché le cellule tumorali della leucemia dormono per anni prima di svegliarsi | la scoperta tutta brianzola

Una recente scoperta in ambito medico ha messo in luce come le cellule tumorali della leucemia possano rimanere inattive per lunghi periodi, anche anni, prima di sviluppare sintomi evidenti. Studi condotti in una regione italiana hanno analizzato i momenti precedenti alla diagnosi, evidenziando un periodo in cui le cellule leucemiche restano inattive, senza manifestarsi clinicamente. Questa fase di inattività è stata identificata come un elemento chiave per comprendere l’evoluzione della malattia.

Capire che cosa succede prima. Quelle settimane, ma anche quegli anni che “anticipano” la diagnosi di tumore, quando le cellule che poi scateneranno la malattia “dormono”. È questo lo studio che ha visto impegnati i ricercatori della Fondazione Tettamanti, dell’Università Milano-Bicocca in.🔗 Leggi su Monzatoday.it Scoperta una molecola che può attaccare le cellule tumorali dall’interno: lo studio sperimentaleIn uno studio di laboratorio e nei topi con tumore mammario aggressivo, l'amminoacido D-cisteina è riuscito a frenare in modo significativo la... Cancro al pancreas, uno studio sui topi elimina le cellule precancerose prima che diventino tumoraliUn nuovo studio preclinico condotto sui topi ha dimostrato che eliminare le lesioni precancerose nel pancreas potrebbe migliorare in modo... Argomenti più discussi: Perché le cellule tumorali della leucemia dormono per anni prima di svegliarsi: la scoperta tutta brianzola; Tumori, le cellule riscrivono il proprio codice: la scoperta che può cambiare le terapie; Tumore ovarico platino-sensibile: risultati promettenti per mirvetuximab soravtansine in combinazione con carboplatino; Scoperto come la proteina Vimentina favorisce la diffusione delle metastasi tumorali. LOTTA AI TUMORI E BUONE NOTIZIE: SCOPERTA UNA MOLECOLA CHE PUÒ ATTACCARE LE CELLULE TUMORALI DALL’INTERNO Una delle sfide più decisive su cui si concentra oggi la ricerca oncologica è quella di trovare nuovi trattamenti - facebook.com facebook