Caso PNRR Taggia | Scajola sotto indagine la difesa smentisce tutto

La Procura Europea ha aperto un fascicolo sul finanziamento del PNRR destinato al biodigestore di Taggia, coinvolgendo l’ex ministro Claudio Scajola. La notizia è stata diffusa da fonti ufficiali e riguarda l’eventuale utilizzo dei fondi comunitari. La difesa dell’ex ministro ha immediatamente smentito ogni coinvolgimento in vicende illegali, assicurando la piena trasparenza delle operazioni. La vicenda si concentra sulle procedure di assegnazione del finanziamento e sui controlli effettuati.

La Procura Europea ha aperto un fascicolo riguardante il finanziamento PNRR destinato al biodigestore di Taggia, coinvolgendo Claudio Scajola. Il presidente della Provincia è sotto accusa per la presunta sottoscrizione di dichiarazioni non corrispondenti alla realtà circa la conformità ambientale dell’impianto. La linea difensiva basata sulla buona fede e sull’assenza di fondi percepiti. L’avvocato Elisabetta Busuito, che rappresenta Claudio Scajola, ha ribadito la totale assenza di responsabilità del presidente. Secondo la strategia legale, le contestazioni relative a un possibile tentativo di ottenere indebitamente risorse pubbliche e all’ipotesi di falso non trovano riscontro nei fatti, poiché la Provincia non ha mai incassato le somme legate al finanziamento in questione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso PNRR Taggia: Scajola sotto indagine, la difesa smentisce tutto Leggi anche: Nuove accuse contro Scajola, indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso: al centro i soldi del Pnrr per un biodigestore Caso Rogoredo, sotto indagine altri quattro agenti. Le accuse...Quattro poliziotti sono stati indagati dalla Procura di Milano "per favoreggiamento e omissione di soccorso" di Abdherraim Mansouri, ucciso da un... Temi più discussi: Biodigestore di Taggia, indagine Pnrr: ampliato il fascicolo della Procura Europea, accuse rimodulate; Scajola indagato: nuove accuse per i fondi Pnrr destinati al biodigestore; Biodigestore di Taggia, la difesa di Scajola: Nessuna responsabilità, agito in buona fede; Biodigestore e fondi Pnrr, la legale di Scajola: Ha agito in assoluta buonafede, nel solco della legalità. Caso biodigestore: interviene l’avvocato Busuito, difensore di Claudio Scajola. Condotta assolutamente lineare e specchiataSecondo il legale, Scajola agì in assoluta buonafede, nel solco della legalità e per il perseguimento di un interesse collettivo ... imperiapost.it Nuove accuse contro Scajola, indebita percezione di erogazioni pubbliche e falso: al centro i soldi del Pnrr per un biodigestoreL'ex ministro e attuale sindaco di Imperia sotto indagine per falso e indebita percezione di erogazioni pubbliche ... ilfattoquotidiano.it Il decreto Pnrr obbliga la Pa a inviare l’attestazione automatica dell’accoglimento delle istanze. In caso d’inerzia scatta la surroga del progettista - facebook.com facebook La procura europea apre un fascicolo sul caso del Meisino per verificare l’uso dei fondi Pnrr x.com