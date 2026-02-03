Morto in un incidente in Marocco | Daniele continua a viaggiare libero ovunque tu sia

Luisa Salvetti, moglie di Daniele Santini, si trova in Marocco con la figlia Laura per riportare in Italia il corpo del marito, morto venerdì in un incidente in moto. La famiglia sta vivendo un momento difficile, mentre la salma è pronta a partire. Daniele, 67 anni, lascia un vuoto enorme tra amici e familiari.

LA TRAGEDIA. Luisa Salvetti, la moglie di Daniele Santini, il 67enne di Villa d’Almè morto in un incidente in moto venerdì scorso, è in Marocco con la figlia Laura per riportare la salma in Italia. «Le belle parole dei tanti amici di Daniele sono state di conforto». Luisa Salvetti, la moglie di Daniele Santini, il 67enne di Villa d’Almè morto in un incidente in moto venerdì scorso, è in Marocco con la figlia Laura. Deve sbrigare le pratiche per il rientro della salma, «ma mi hanno detto – aggiunge – che ci vorranno diversi giorni». L’altro figlio, Davide, è rimasto a casa. Si attendono notizie anche sulla dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

