Roberta Bruzzone la casa fortezza il marito poliziotto e la morte della mamma | Ovunque tu sia sarai sempre con me

Roberta Bruzzone, esperta di criminologia e psicologia forense, ha affrontato temi complessi come la perdita della madre, il ruolo del marito poliziotto e la sua casa fortezza. La sua esperienza personale si intreccia con il lavoro professionale, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfide emotive e sulla resilienza. In questo articolo, esploreremo il suo percorso e le motivazioni che la hanno portata a diventare una figura di riferimento nel settore.

Roberta Bruzzone è una delle figure più riconoscibili e controverse del panorama della criminologia e della psicologia forense in Italia. Psicologa forense, criminologa investigativa e volto noto della televisione, Bruzzone ha costruito nel tempo una carriera che intreccia expertise professionale, consulenze giudiziarie e presenza mediatica. Oggi, domenica 25 gennaio, la celebre criminologa si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale. Chi è e dove vive Roberta Bruzzone Nata il 1° luglio 1973 a Finale Ligure (Savona), Roberta Bruzzone è la figlia primogenita di Domenico Bruzzone, un poliziotto, e Virginia Zunino, detta “Marisa”. 🔗 Leggi su Leggo.it

Chi sono l’ex marito e il marito di Roberta Bruzzone, Massimiliano Cristiano e Massimo MarinoRoberta Bruzzone è nota per il suo lavoro nel campo della criminologia e della psicologia forense.

La criminologa Roberta Bruzzone al Teatro Comunale di Carpi con MostruosaMenteCARPI - Lunedì 23 febbraio 2026, il Teatro Comunale di Carpi ospiterà un importante evento di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della violenza e delle dinamiche relazionali disfunzionali. P ... sulpanaro.net

