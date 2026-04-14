Riaprono per la prima volta dal dopoguerra i Mosaici del Volo

Da sabato 18 aprile, i Mosaici del Volo, conservati presso l’ex Collegio Aeronautico di Forlì in Piazzale della Vittoria, saranno aperti al pubblico ogni fine settimana. L’apertura, che si svolge il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica, rappresenta la prima volta dal dopoguerra che i mosaici vengono accessibili in modo regolare. La struttura ospita attualmente due istituzioni scolastiche.

Da sabato 18 aprile, per la prima volta dal dopoguerra, i Mosaici del Volo custoditi presso l’ex Collegio Aeronautico di Forlì, in Piazzale della Vittoria, oggi sede di due istituzioni scolastiche, saranno aperti stabilmente al pubblico ogni fine settimana, il sabato dalle 15 alle 19, la domenica.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Polemiche sui mosaici del volo: "Ricordano imprese storiche": "Propaganda fascista da relegare"Scritta nera su sfondo bianco e caratteri vergati con un font in stile littorio: ‘Giovane d’Italia ricorda chi sei!’.

"Giovane d'Italia ricorda chi sei": il Blocco Studentesco irrompe nella polemica sui mosaici del voloScritta nera su sfondo bianco e un font che richiama lo stile littorio: "Giovane d’Italia ricorda chi sei!".