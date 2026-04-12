Recentemente sono esplose polemiche riguardo ai mosaici presenti in un’area pubblica, con alcuni che affermano che le immagini richiamano imprese storiche del passato. La scritta in caratteri neri su sfondo bianco recita: “Giovane d’Italia ricorda chi sei!”, con un font che richiama lo stile littorio. Alcuni hanno commentato che questi mosaici rappresentano una forma di propaganda fascista da eliminare.

Scritta nera su sfondo bianco e caratteri vergati con un font in stile littorio: ‘Giovane d’Italia ricorda chi sei!’. Lo striscione è apparso nella serata di venerdì davanti al liceo classico Morgagni a firma dei militanti del Blocco Studentesco, associazione giovanile di ispirazione neofascista che opera nelle scuole superiori e nelle università come diretta emanazione di Casa Pound. A corredo, il gruppo ha diffuso una nota in merito ai mosaici del volo, che si trovano all’interno della vicina scuola media, e diventeranno un museo grazie ai fondi del Governo. "Nell’ultimo periodo sono state sollevate inutili polemiche in merito a gite scolastiche organizzate in visita ai ‘ Mosaici del volo ’, importanti cimeli artistici conservati nell’ex collegio Aeronautico Bruno Mussolini", scrivono.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Polemiche sui mosaici del volo: "Ricordano imprese storiche": "Propaganda fascista da relegare"

Mosaici del Volo, il "libro di pietra" apre al pubblico: "Arte e riflessione per ricordarci il valore della democrazia"L'apertura dei mosaici è stata definita il tassello fondamentale per il rilancio del cosiddetto “Miglio Bianco”, il percorso razionalista che...

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