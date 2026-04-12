Giovane d' Italia ricorda chi sei | il Blocco Studentesco irrompe nella polemica sui mosaici del volo

Un messaggio scritto in caratteri neri su sfondo bianco, con uno stile che richiama la grafica dell’epoca fascista, è stato recentemente affisso in un luogo pubblico. La scritta recita

Scritta nera su sfondo bianco e un font che richiama lo stile littorio: "Giovane d’Italia ricorda chi sei!". Con questo striscione, apparso nella serata di venerdì davanti al Liceo Classico Morgagni, i militanti del Blocco Studentesco hanno riportato al centro del dibattito cittadino la questione.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Polemiche sui mosaici del volo: "Ricordano imprese storiche": "Propaganda fascista da relegare"Scritta nera su sfondo bianco e caratteri vergati con un font in stile littorio: ‘Giovane d’Italia ricorda chi sei!’.

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