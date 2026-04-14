Riapre il forno di Gaetano Russo la figlia | Papà sarai orgoglioso da lassù

Dopo due mesi di chiusura, il panificio di piazza Sabotino a Sarno ha riaperto i battenti. La riapertura è stata annunciata dalla figlia del proprietario, Gaetano Russo, ucciso il 3 febbraio scorso da Andrea Sirica con un coltello. La famiglia ha deciso di tornare a gestire l’attività, e la figlia ha commentato che il padre sarebbe stato orgoglioso di questa scelta. La zona ha assistito alla riapertura con la presenza di cittadini e conoscenti.

Ha riaperto dopo due mesi, in piazza Sabotino a Sarno, il panificio di Gaetano Russo, l'uomo di 61 anni che la sera del 3 febbraio scorso fu ucciso a coltellate da Andrea Sirica. Lo ha annunciato la figlia Maria Angela: "Spero che sarai orgoglioso da lassù".La storiaSaranno proprio i tre figli.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: "Lo supplicavo di fermarsi, ma poi ha ucciso papà": il racconto choc della figlia di Gaetano Russo Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, il racconto della figlia "protetta fino all'ultimo respiro"“Me l’hanno ucciso davanti agli occhi”, racconta drammaticamente Cristina Russo, la figlia di Gaetano Russo, il commerciante di 61 anni accoltellato... Argomenti più discussi: Riapre il forno di Gaetano Russo, la figlia: Papà sarai orgoglioso da lassù; Omicidio Gaetano Russo, riapre il forno ed i figli portano il pane sulla tomba; Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno: figli riaprono il forno dopo due mesi e portano il pane sulla tomba; Sarno, riapre dopo due mesi il forno in cui è stato ucciso Gaetano Russo. I figli portano il pane sulla tomba. A Sarno, a oltre due mesi dalla tragica uccisione di Gaetano Russo, la famiglia ha riaperto la storica salumeria-panetteria. In un messaggio, i familiari hanno ricordato il padre come punto di riferimento e guida, promettendo di portare avanti il suo lavoro “per re - facebook.com facebook