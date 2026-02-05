Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica il racconto della figlia protetta fino all' ultimo respiro

La figlia di Gaetano Russo racconta di aver assistito all’omicidio del padre a Sarno. Era davanti ai suoi occhi, e dice che se è ancora viva, è solo grazie a lui. La storia si apre con un dramma familiare che scuote la città.

“Me l’hanno ucciso davanti agli occhi”, racconta drammaticamente Cristina Russo, la figlia di Gaetano Russo, il commerciante di 61 anni accoltellato a morte nella sua panetteria a Sarno, in provincia di Salerno, proprio mentre tentava di difendere la figlia. “Un padre meraviglioso che mi ha protetta fino all’ultimo respiro”, ha aggiunto poi la ragazza. Panettiere ucciso a Sarno, il racconto della figlia Cristina Russo: "Protetta fino all'ultimo respiro" Gaetano Russo ucciso a Sarno, cosa è successo Panettiere ucciso a Sarno, il racconto della figlia “Voglio solo chiedere giustizia per mio padre perché me lo hanno ucciso davanti agli occhi“, dice Cristina Russo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Approfondimenti su Gaetano Russo

I parenti di Gaetano Russo, ucciso a Sarno da Andrea Sirica, hanno tentato di aggredire il killer mentre veniva condotto in caserma.

Pochi minuti prima di uccidere Gaetano Russo a Sarno, Andrea Sirica era stato cacciato da una chiesa.

Ultime notizie su Gaetano Russo

Argomenti discussi: Gaetano Russo, il panettiere ucciso per difendere la figlia 19enne. Colpito con dieci coltellate; Sarno, panettiere ucciso a coltellate: Gaetano Russo aveva difeso la figlia, arrestato 35enne; Omicidio di Gaetano Russo a Sarno nel negozio di alimentari prima di chiudere, ucciso per difendere la figlia; Gaetano Russo ucciso nel suo negozio per difendere la figlia: il balzo dietro il bancone e le 10 coltellate.

Gaetano Russo ucciso a Sarno da Andrea Sirica, parenti tentano di aggredire il killer durante l'arrestoI parenti di Gaetano Russo, ucciso a Sarno da Andrea Sirica, hanno tentato di aggredire l'assassino durante l'arresto dopo l'omicidio. virgilio.it

La figlia di Gaetano Russo, ucciso a Sarno: «È morto per salvarmi, ho supplicato l'assassino di fermarsi»«Me l'hanno ucciso davanti agli occhi mentre io lo supplicavo di fermarsi. Ho cercato di salvare mio padre, ma non ho potuto fare niente». È la testimonianza, carica ... ilmattino.it

Oggi nuovi sopralluoghi nell’alimentari di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso con oltre 10 coltellate per difendere la figlia. Andrea Sirica, ora in carcere, forse voleva rubare l’incasso della giornata. La moglie e i tre figli invece sono ancora sotto shock. facebook

Gaetano Russo, il panettiere ucciso per difendere la figlia 19enne. Colpito con dieci coltellate x.com