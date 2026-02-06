Lo supplicavo di fermarsi ma poi ha ucciso papà | il racconto choc della figlia di Gaetano Russo

Cristina Russo racconta quella notte di paura e violenza a Sarno, dove il padre Gaetano Russo è stato pugnalato a morte nel suo negozio. La giovane di 19 anni ricorda di aver implorato il padre di fermarsi, ma lui non ha ascoltato. Ora chiede giustizia per quella tragedia che le ha cambiato la vita.

"Chiediamo giustizia. Io lo supplicavo di fermarsi, voleva uccidere anche me e mia mamma". Ai microfoni del Tg1 Cristina Russo, 19 anni, ricorda la notte di violenza in cui, sotto i suoi occhi, il padre Gaetano Russo è stato pugnalato a morte nel suo negozio di alimentari a Sarno. La tragedia si.🔗 Leggi su Salernotoday.it

La figlia di Gaetano Russo racconta di aver assistito all’omicidio del padre a Sarno.

Questa mattina a Sarno, in provincia di Salerno, si scopre che Gaetano Russo, il panettiere ucciso lunedì scorso, si è gettato dietro il bancone nel tentativo di proteggere la figlia durante una lite.

Sarno, la figlia della vittima: Supplicavo di fermarsi, papà mi ha salvata con la sua vitaUna tragedia consumata sotto gli occhi della giovane, che ha rivissuto quei momenti drammatici spiegando come il padre si sia frapposto tra lei e l’aggressore per proteggerla. agro24.it

La figlia del panettiere ucciso a Sarno: Ho supplicato di smetterla«Me l’hanno ucciso davanti agli occhi mentre lo supplicavo di fermarsi. Ho cercato di salvare mio padre, ma non ho potuto fare niente». È la testimonianza straziante di Cristina Russo, figlia di ... ilfattovesuviano.it

«Me l’hanno ucciso davanti agli occhi mentre lo supplicavo di fermarsi». È il racconto straziante di Cristina Russo, figlia di Gaetano Russo. «Con gli occhi mi ha detto di andare via. Mi ha coperto fino alla fine» facebook

Gaetano Russo, il panettiere ucciso per difendere la figlia 19enne. Colpito con dieci coltellate x.com