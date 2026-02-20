Nel quartiere Cesena, l’amministrazione ha rinnovato il proprio impegno riparando più di trenta edifici pubblici. La rete ’Spazio Comune’ si amplia, coinvolgendo associazioni locali e migliorando spazi poco utilizzati. La riqualificazione di queste strutture mira a favorire l’aggregazione e la partecipazione dei cittadini. L’amministrazione ha destinato 64 mila euro per interventi di manutenzione e rinnovamento. L’obiettivo è rendere più vivibili e accessibili i luoghi di incontro tra residenti e associazioni. Ora, le nuove attività si preparano ad aprire le porte ai cittadini.

La rete ’Spazio Comune’ si fa sempre più grande. L’amministrazione comunale di Cesena, confermando il sostegno alle associazioni che ne fanno parte, oltre trenta e continuando a riqualificare gli immobili poco utilizzati i nei quartieri rinnova il proprio impegno a favore della partecipazione e della collaborazione tra istituzioni e territorio destinando 64.500 euro a tutti i componenti della rete. "Fin dall’avvio del progetto – commenta l’assessore ai quartieri Lorenzo Plumari (nella foto con i partner del progetto) – abbiamo scelto di investire su una rete di spazi pubblici, capaci di mettere in relazione persone, competenze e opportunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimessi in sesto edifici pubblici nei quartieri

Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroMartedì mattina, la polizia locale di Verona ha aiutato i proprietari di un edificio in via Basso Acquar sotto il cavalcavia ferroviario, dove si erano accumulati rifiuti e tracce di attività illegali.

Edifici pubblici e scuole. Scattano i sopralluoghiIn seguito alle recenti scosse sismiche, sono stati avviati sopralluoghi su edifici pubblici e scuole.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.