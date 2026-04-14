Residenza per anziani Ines Ubaldi | completati lavori ala est

Nei giorni scorsi, due assessori comunali hanno visitato il cantiere della Residenza per anziani Ines Ubaldi situata in via Ravenna. Durante il sopralluogo, sono stati verificati i lavori di riqualificazione in corso, in particolare quelli relativi alla parte est dell’edificio. Le operazioni di completamento degli interventi sono in fase avanzata, con l’obiettivo di concludere le lavorazioni nelle prossime settimane.

Nei giorni scorsi, l’assessore ai Lavori Pubblici e Legalità Francesco De Vanna e l’assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti hanno effettuato un sopralluogo al cantiere dellaResidenza per anziani Ines Ubaldi di via Ravenna, dove si stanno completando gli interventi di riqualificazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Dalla frana di via Turati al nuovo asilo. Ubaldi: "Il punto sui lavori pubblici"I lavori pubblici a Montegranaro continuano a tenere banco, sia per quanto riguarda cantieri finanziati dall’Ufficio speciale ricostruzioni (vedi... Dopo 56 anni, La Tramontana diventa residenza per anzianiGiuseppe Bernardi, noto come Pino, chiude dopo cinquantasei anni la gestione diretta del ristorante La Tramontana a Villa Verucchio, trasformando lo...