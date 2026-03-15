Dopo cinquantasei anni di attività, il ristorante La Tramontana a Villa Verucchio chiude i battenti. Giuseppe Bernardi, conosciuto come Pino, ha deciso di cessare la gestione diretta del locale e di avviare una nuova fase. La storica struttura, situata nel paese, diventa ora una residenza per anziani gestita dalla cooperativa sociale Il Mondo di Heidi.

Giuseppe Bernardi, noto come Pino, chiude dopo cinquantasei anni la gestione diretta del ristorante La Tramontana a Villa Verucchio, trasformando lo storico locale in una residenza per anziani gestita dalla cooperativa sociale Il Mondo di Heidi. Questa transizione segna la fine di un’era della ristorazione tradizionale nella Valmarecchia e l’inizio di un nuovo modello di assistenza agli anziani che mantiene vivo lo spirito di accoglienza del fondatore. La notizia ha scosso la comunità di Villa Verucchio e i residenti della Valmarecchia, poiché il locale era da decenni un punto di riferimento per turisti e romagnoli. Tuttavia, la chiusura non comporta l’abbandono dell’edificio: la struttura ospiterà la Residenza Alloggio Anziani Tramontana, mantenendo intatta la vocazione all’accoglienza e alla cura delle persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dopo 56 anni, La Tramontana diventa residenza per anziani

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