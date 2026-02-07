A Montegranaro i lavori pubblici non si fermano. Dopo la frana di via Turati, si lavora anche sul nuovo asilo e su vari interventi in città. Ubaldi fa il punto sui cantieri aperti, tra fondi del Pnrr e risorse comunali. I lavori continuano a ritmo sostenuto, con cantieri aperti in diverse zone per migliorare strade, marciapiedi e strutture. La situazione resta sotto controllo, e l’amministrazione assicura che presto ci saranno novità importanti per la città.

I lavori pubblici a Montegranaro continuano a tenere banco, sia per quanto riguarda cantieri finanziati dall’Ufficio speciale ricostruzioni (vedi palazzo comunale ), sia per quelli finanziati col Pnrr (vedi nuovo asilo nido ) sia per altri interventi come marciapiedi, strade e lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. Partendo da questi ultimi, sono in corso lavori di sistemazione di una pericolosa situazione di frana che si è verificata in via Turati, con il dissesto acuito dalle forti piogge dei mesi scorsi, che ha interessato anche una porzione del parcheggio pubblico, danneggiando anche il muro sottostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla frana di via Turati al nuovo asilo. Ubaldi: "Il punto sui lavori pubblici"

Approfondimenti su Montegranaro Lavori Pubblici

A San Cataldo, i lavori sul nuovo lungomare procedono spediti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Montegranaro Lavori Pubblici

Argomenti discussi: Frana di Niscemi, le immagini prima e dopo la calamità; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani; Ecco perché Niscemi è stata colta di sorpresa dalla frana, nonostante quelle del 1790 e del 1997; Peggio del Vajont. E la frana di Niscemi rischia di allargarsi.

Niscemi, le case in zona rossa nella fascia 10-50 metri osservate speciali: allo studio il rientro per pochi minutiGli sfollati sperano nella possibilità di rientrare nelle proprie abitazioni solo per prenderegli oggetti più cari ... msn.com

Frana di Niscemi, le misure di sostegno coordinate dalla FarnesinaRoma, 2 feb. (askanews) – Dopo degli eventi di natura calamitosa che hanno gravemente colpito le regioni Sicilia, Calabria e Sardegna nel gennaio 2026, su impulso del Vice Presidente del Consiglio e M ... askanews.it

Avviso importante: nelle prossime due settimane sarà difficile resistere. Fioraio Turati – Via Luigi Ornato, 18 (MI) www.fioraioturati.com #FioraioTurati #SanValentino #IdeeRegalo #Amore #Milano facebook