Dopo appena 40 giorni dalla sua uscita ufficiale, Resident Evil: Requiem è stato completamente sbloccato dai pirati, mettendo alla prova la protezione digitale di Irdeto. La notizia è stata diffusa attraverso vari canali online, evidenziando che il gioco non è più protetto dal sistema Denuvo, che aveva il compito di impedire le copie non autorizzate. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza delle tecnologie di tutela dei contenuti digitali.

La protezione digitale di Irdeto sta affrontando una sfida senza precedenti dopo che Resident Evil: Requiem è stato completamente sbloccato dai pirati a soli 40 giorni dalla sua uscita ufficiale. Questo evento segna un punto di svolta nella lotta contro la contraffazione, evidenziando come le difese software stiano perdendo terreno rispetto a nuove tecniche di attacco. Il crollo delle difese e l’efficacia dei nuovi metodi di bypass. La solidità del sistema Denuvo, pilastro della sicurezza per molti titoli videoludici, appare in forte crisi. La recente vulnerabilità scoperta su Resident Evil: Requiem dimostra che i pirati hanno trovato il modo di neutralizzare il codice protettivo in tempi brevissimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Resident Evil: Requiem sbloccato: il crack totale sfida Denuvo

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