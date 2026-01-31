Fiorentina Vanoli | Partiti male poi bravi Solomon? Ha capito come deve giocare Perchè lo ha tolto dopo il gol? Mistero

Da firenzepost.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Paolo Vanoli non si sbilancia sulle proprie scelte. Il tecnico viola si limita a dire che la squadra è partita male, ma poi ha reagito bene. Nessuna autocritica, invece, sulle decisioni fatte durante la gara, e ancora nessuna spiegazione sul motivo per cui ha tolto Solomon dopo il gol. La squadra ha dimostrato di saper reagire, ma le scelte dell’allenatore continuano a suscitare dubbi.

NAPOLI – Non fa autocritica nemmeno stavolta, Paolo Vanoli. Le sue incertezze sui cambi e sul tipo di gioco da indicare ai giocatori viola non fanno parte dei commenti dopo la sconfitta con il Napoli. “Siamo partiti male – dice soltanto l’allenatore – ma poi siamo stati bravi, nonostante un po’ di sfortuna soprattutto sul palo e sull’occasione di Gudmundsson. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, dobbiamo ripartire da quello. Ora iniziano le nostre battaglie”. Il tecnico ha parlato della via per raggiungere la salvezza: “Dobbiamo essere più bravi nel pressing in avanti. L’obiettivo era tenerli lontano dalla nostra area di rigore ma dobbiamo essere più bravi nelle coperture. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina vanoli partiti male poi bravi solomon ha capito come deve giocare perch232 lo ha tolto dopo il gol mistero

© Firenzepost.it - Fiorentina, Vanoli: “Partiti male, poi bravi”. Solomon? “Ha capito come deve giocare”. Perchè lo ha tolto dopo il gol? Mistero

Approfondimenti su Fiorentina Vanoli

Bologna-Fiorentina: formazioni ufficiali. Vanoli fa giocare Ndour. In panca Brescianini e Solomon

Le formazioni ufficiali di Bologna e Fiorentina sono state annunciate un'ora prima del match, previsto per le 15 di oggi, 18 gennaio 2026.

Vanoli a Dazn dopo Fiorentina Juventus: «Dobbiamo essere umili e capire dove siamo. Siamo partiti timorosi. Kean? Lui è un attaccante forte, l’ha dimostrato»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verso Fiorentina-Aek Atene, Vanoli: Dzeko e De Gea saranno titolari

Video Verso Fiorentina-Aek Atene, Vanoli: Dzeko e De Gea saranno titolari

Ultime notizie su Fiorentina Vanoli

Argomenti discussi: Vanoli nel post partita: Soddisfatto del primo tempo, sono arrabbiato per la ripresa. In questo modo non ci salviamo (VIDEO).

fiorentina vanoli partiti maleFiorentina, Vanoli in conferenza: Ottimo 2T, perso per errori dei singoli. Su Vergara...Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, interverrà dalla sala conferenze dello Stadio Maradona per rispondere alle domande della stampa dopo la sconfitta contro il Napoli. Di seguito le ... tuttonapoli.net

fiorentina vanoli partiti maleVanoli: Mi dà fastidio che dopo il gol reagiamo, ma reagisci prima. Non si può prendere il 2° golPaolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina contro il ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.