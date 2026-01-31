Fiorentina Vanoli | Partiti male poi bravi Solomon? Ha capito come deve giocare Perchè lo ha tolto dopo il gol? Mistero

Dopo la sconfitta contro il Napoli, Paolo Vanoli non si sbilancia sulle proprie scelte. Il tecnico viola si limita a dire che la squadra è partita male, ma poi ha reagito bene. Nessuna autocritica, invece, sulle decisioni fatte durante la gara, e ancora nessuna spiegazione sul motivo per cui ha tolto Solomon dopo il gol. La squadra ha dimostrato di saper reagire, ma le scelte dell’allenatore continuano a suscitare dubbi.

NAPOLI – Non fa autocritica nemmeno stavolta, Paolo Vanoli. Le sue incertezze sui cambi e sul tipo di gioco da indicare ai giocatori viola non fanno parte dei commenti dopo la sconfitta con il Napoli. "Siamo partiti male – dice soltanto l'allenatore – ma poi siamo stati bravi, nonostante un po' di sfortuna soprattutto sul palo e sull'occasione di Gudmundsson. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, dobbiamo ripartire da quello. Ora iniziano le nostre battaglie". Il tecnico ha parlato della via per raggiungere la salvezza: "Dobbiamo essere più bravi nel pressing in avanti. L'obiettivo era tenerli lontano dalla nostra area di rigore ma dobbiamo essere più bravi nelle coperture.

