L’altoatesino ha ottenuto ieri il primo successo stagionale nel circuito ATP, confermando la propria presenza in campo. La sua vittoria arriva dopo un periodo di attesa e segna un punto importante nella sua stagione. Nel frattempo, l’attenzione si sposta anche su Jasmine Paolini, coinvolta in un’altra partita, mentre l’analisi di Renzo Furlan commenta il ritorno di Sinner senza tuttavia definirlo tale.

Jannik Sinner ha conquistato ieri il primo successo stagionale nel circuito ATP. L’altoatesino ha sconfitto nella finale del Masters1000 di Indian Wells il russo Daniil Medvedev, ottenendo il 25° torneo della carriera nel massimo circuito internazionale e completando prima dei 25 anni una straordinaria serie di successi sulla superficie hard. Jannik, infatti, ha fatto suoi tutti i Big Titles sulla superficie citata, completando un’impresa riuscita nella storia del tennis solo a Roger Federer e a Novak Djokovic, ma realizzando il filotto di vittorie prima in termini di età. E così, dalle critiche arrivate dopo le sconfitte contro Djokovic e il ceco Jakub Mensik a Melbourne (Australia) e a Doha (Qatar), è tempo dei complimenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’analisi di Renzo Furlan: “Sinner è tornato? Non è mai andato via…E su Jasmine Paolini dico”

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